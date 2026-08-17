القبض على طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى حدثت مشاجرة بين الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو طالب ونجل الشاكية (مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) .. تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب بالأيدى وقيام الأول بالتعدى على نجل الشاكية بسلاح أبيض محدثاً إصابته بجرحين بالساق إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات حول الجيرة.





أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف الطرف الثانى بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









