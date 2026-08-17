جريمة الشرقية .. عامل يقتل صديقه ويلقى جثتة بجوار قضبان القطار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن العثور على جثة أحد الأشخاص بجانب قضبان إحدى السكك الحديدية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من الأهالى بالعثور على جثة (عامل بورشة رخام – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) ملقاه بجانب شريط السكة الحديد بدائرة المركز .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه"– مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بإستدراج المجنى عليه لعلمه بحيازته مبلغ مالى والتعدى عليه بقطعة حجرية حتى فارق الحياة وإستولى على (مبلغ مالى ، هاتفه المحمول) منه، وقام بنقل جثمانه لمكان العثور على شريط إحدى السكك الحديدية لإبراز الحادث وكأنه دهس قطار للتضليل وإخفاء جريمته ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.