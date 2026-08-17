أفعال مخلة داخل مستشفى شهير بأكتوبر.. سقوط عامل برفقة زميلته| تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العاملين في أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر؛ بعد اتهامه بارتكاب أفعال منافية للآداب برفقة زميلته، داخل إحدى غرف المستشفى.

تفاصيل ضبط المتهم

بدأت تفاصيل الواقعة؛ عقب تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا، بشأن وجود العامل وزميلته داخل إحدى غرف المستشفى، وارتكابهما أفعالًا مخالفة للآداب.

وعلى الفور تم فحص البلاغ؛ للتأكد من صحة الواقعة وملابساتها، وبإجراء التحريات اللازمة؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية العامل وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.