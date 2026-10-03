ريال مدريد يصعّد في قضية نيجريرا.. مطالب بسحب ألقاب برشلونة

شهدت قضية نيجريرا تطورًا جديدًا، بعدما تقدم ريال مدريد بملف ضخم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، يتضمن نحو 50 ألف صفحة من الوثائق والأدلة والشهادات، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات التي أجراها برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية سابقًا، خلال الفترة من 2001 إلى 2018.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، يطالب ريال مدريد باتخاذ إجراءات رياضية بحق برشلونة، من بينها سحب الألقاب التي حققها النادي الكتالوني خلال الفترة محل التحقيق، باعتبار أن القضية تتعلق بمدفوعات بلغت نحو 8.4 مليون يورو خلال تلك السنوات.

وأكد يويفا استلام كمية كبيرة من الوثائق المقدمة من ريال مدريد، حيث دخل الملف مرحلة فحص الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضية، مع جمع إفادات الأطراف المعنية ومنح برشلونة فرصة لتقديم ملاحظاته ودفاعه.

هل يواجه برشلونة خطر الاستبعاد الأوروبي؟

وتشير التقارير إلى أن التحقيق الأوروبي قد يترتب عليه فرض عقوبات رياضية في حال خلصت الجهات المختصة إلى وجود مخالفات تستوجب ذلك، ومن بين العقوبات المحتملة الاستبعاد من المسابقات الأوروبية، إلا أن أي عقوبة بهذا الشأن لم تصدر حتى الآن.

ولا تزال قضية نيجريرا قيد التحقيق، ولم يصدر حكم نهائي فيها، فيما يؤكد برشلونة أن المدفوعات كانت مقابل خدمات واستشارات مرتبطة بالتحكيم، بينما يواصل يويفا دراسة الملف والأدلة المقدمة من مختلف الأطراف.