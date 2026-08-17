العثور على جثة شاب داخل منزله بطنامل بالدقهلية فى ظروف غامضة

عثر أهالي قرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب داخل منزله، في ظروف غامضه .



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة هامدة داخل أحد المنازل، .



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم المعاينة.



وتبين أن الجثه لشخص يدعى عبدالله عبدالعظيم الحسيني، 31 عامًا، مقيم طنامل أجا.



وعقب انتهاء معاينة الشرطة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدولي، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة وهل وراءها شبهه جنائية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.