مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم.. ونعمل على استقرارها

أكد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن السياق السياسي العالمي يواجه توترات جيوسياسية تؤثر على التكامل الإقليمي.

وأضاف يوسف، خلال كلمته في القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، أن نجاح التكامل الإقليمي مشروط بتوافق اقتصادي بين دول القارة.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن “القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم، ونعمل على استقرارها”.

وطالب بتوحيد الرؤى والجهود بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز قدرة القارة على التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات وطاقات بشرية يجب ألا تظل مجرد مصدر للمواد الخام.

وأوضح الرئيس السيسي أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي.

وقال: “أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، وأن السلام يحمي التنمية والتنمية تعزز الاستقرار”.

وأضاف: “الاجتماع يتيح لنا بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية”.

وأكد الرئيس السيسي أن “مدينة العلمين الجديدة نموذج لما يمكن أن تصنعه الإرادة وانتصار التنمية على الصراع، وأننا نجتمع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم وقارتنا بتوترات ونزاعات وإرهاب وتطرف”.

وتابع: “نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأفريقية، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بعيدا عن السياسات الأحادية”.

وأوضح الرئيس السيسي أن التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يقوم على القانون الدولي، وأن التكامل الاقتصادي يعد إحدى أهم أدوات ترسيخ السلام، ويتعين بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا.