خلافات الميراث .. القبض على طرفى مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام شقيق زوجها ونجله بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" مُحدثين إصابتها بالدقهلية لخلافات بينهم حول الميراث.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة طلخا بالدقهلية من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، ونجلها "مصابان بجروح وكدمات متفرقة")، وطرف ثان: (زوجة شقيق زوجها ، ونجلها "مصابان بكدمات متفرقة" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

