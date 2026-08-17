تأديب حتي الموت| أب ينهي حياة ابنه في المحلة.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق في نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، حبس أب على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنهاء حياة ابنه، وهو صغير في نهاية العقد الأول، بحجة تأديبه عقب الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت.



تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة “وفاة طفل صغير على يد والده؛ بسبب الاعتداء عليه بالضرب بحجة تهذيبه، حتى الموت”.



ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة؛ تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط الأب المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، والتحفظ على جثمان الطفل الضحية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.