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على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار

على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية
على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية
محمد الاسكندرانى

تقدم علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، نيابة عن أعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، وجموع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وشهداء مصر الأبرار، بمناسبة الذكري 53 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري، الذي أثبت قدرته على الاتحاد وخوض المعارك خلف قيادته، وتحقيق النصر المبين.

غرفة محال السلع السياحية 


وقال غنيم، في بيان له اليوم، إن نصر السادس من أكتوبر عام 1973، يجعلنا نستلهم روح العزيمة والإصرار على النجاح، كما يحث الأجيال المتعاقبة على بذل الجهد والتضحية من أجل رفعة الوطن، واستقلاله، والالتفاف خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة، التي تستمد قوتها من الشعب المصري، وتقف حائط صد منيع أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وحدودها، وخيراتها وكنوز أثارها التي تعتبر كنز قومي لا مثيل له في العالم.
وأضاف رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، أن قطاع السياحة شهد ازدهارا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغة الأرقام استقبلت مصر 9.9 مليون سائح أجنبي في عام 2014، وقت توليه المسؤولية، وبفضل الجهود التي بذلت وإحداث طفرة تاريخية في قطاع السياحة الثقافية والأثرية، بجانب طرح منتجات سياحية جديدة تناسب كافة الأنماط والشرائح، بالتزامن مع تطور هائل في البنية التحتية، ووسائل النقل وربط المدن، استقبلت مصر 19 مليون سائح في 2025 بزيادة تقارب 92%، في نقلة لم تشهدها البلاد من قبل.


وأشار علي غنيم، إلى أن عبور القوات المسلحة في السادس من أكتوبر لحصون العدو، ضرب أروع الأمثلة في قدرة الشعب المصري على تجاوز أصعب الأزمات، وتحقيق النجاح الذي يبهر العالم رغم الظروف القاسية، ما يمنح المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة الأمل دائما في تجاوز أية تحديات يمر بها القطاع، موضحا أن الظروف الإقليمية الحالية لم تمنع مصر من مضاعفة الجهود والحفاظ على الاستقرار وبالتالي استمرار توافد الحركة السياحية من كافة الأسواق.
وتوجه غنيم بالتهنئة لكافة العاملين بقطاع السياحة المصري، من عمالة مباشرة وغير مباشرة، مطالبا ببذل الجهد لتحقيق تطلعات الشعب المصري في ازدهار الاقتصاد، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، مع استغلال الإمكانات العظيمة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، في مضاعفة أعداد السائحين، مع تحسين التجربة السياحية، وتقديم خدمة متميزة فائقة الجودة بأعلى عائد ممكن، وترك انطباعا إيجابيا لدى الزائرين، ليكونوا سفراء لمصر في كافة الدول.

غرفة السلع السياحية نصر أكتوبر حرب اكتوبر السلع السياحية السياحة

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