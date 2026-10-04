كواليس مشاركة مصر شريكا رئيسيا لبورصة لندن الدولية للسياحة 2026

أكد فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، أن مشاركة مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2026 تمثل فرصة مهمة للترويج للمقاصد والبرامج السياحية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام القطاع السياحي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن مصر تتمتع بتنوع كبير في الأشكال السياحية، مثل الشاطئية والأثرية والصحية والخضراء والعلاجية.

وأشار إلى وجود خطط للتوسع في الرحلات المباشرة من بريطانيا إلى عدد من المطارات المصرية، بينها شرم الشيخ والغردقة وسفنكس والأقصر، بما يدعم حركة السياحة الوافدة.

واختتم حسني: الدولة تعمل على زيادة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030، مقارنة بنحو 271 ألف غرفة حاليا، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح.



