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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لإثراء الوعي الأثري.. متحف المجوهرات الملكية يحتفل باليوم العالمي للسياحة

متحف المجوهرات الملكية
متحف المجوهرات الملكية
محمد الاسكندرانى

نظم متحف المجوهرات الملكية محاضرة ثقافية تحت عنوان "أهمية اليوم العالمي للسياحة"، وذلك في إطار تفعيل دور المتحف الثقافي والسياحي لإثراء الوعى الأثري.


أوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية، أنها تقدم عدة فعاليات من ورش فنية وثقافية على مدار العام، مستهدفة العديد من الفئات لإثراء الثقافة المتحفية.

متحف المجوهرات الملكية 

 

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر. 

متحف المجوهرات الملكية متحف المجوهرات المجوهرات الملكية اليوم العالمي للسياحة متحف

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