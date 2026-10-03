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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يتفقد الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة 2026

جناح مصر بورصة لندن
جناح مصر بورصة لندن
محمد الاسكندرانى

استعداداً للمشاركة المصرية كشريك رئيسي لبورصة لندن الدولية للسياحية (WTM 2026)، والمقرر انطلاقها أوائل نوفمبر المقبل، تفقد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، موقع إقامة الجناح المصري المشارك بالبورصة، وذلك بأرض المعارضExcel London، كما عقد اجتماعاً مع مدير الفعالية بالبورصة، ومدير التسويق بالبورصة.

بورصة لندن الدولية للسياحية

وخلال الاجتماع، تم الوقوف على الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالجناح المصري، والذي تمت زيادة مساحته مقارنة بالعام الماضي، لاستيعاب الزيادة في أعداد العارضين المصريين المشاركين، والتي وصلت إلى 110 عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، وكذلك أماكن شاشات العرض الرقمية، والإعلانات الترويجية بما يبرز التنوع السياحي في المقومات والمنتجات والوجهات السياحية العديدة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وقد حضر الاجتماع محمد محسن، مدير وحدة دول غرب وجنوب أوروبا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال تواجده في المملكة المتحدة، شارك الدكتور أحمد يوسف في فعالية "شراكات الوجهات السياحية" التي نظمتها مجموعة Jet2، حضرها ممثلو عدد من المقاصد السياحية المختلفة في العالم منها إسبانيا، والبرتغال، وتركيا، وكرواتيا، والجبل الأسود ومالطا.

وقد تضمنت الفعالية عددا من ورش العمل المهنية مع ممثلي أهم شركات التسويق العالمية منها Google, YouTube, Meta, Adobe، حيث تم تناول أدوات الترويج السياحي الحديثة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ الحملات الترويجية.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من اللقاءات المهنية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة Jet2 (Airlines &Holidays)، ومدير عام المطارات والمنظمات الدولية بالمجموعة، والمدير التنفيذي للمطارات بالمجموعة، تناول خلالها المشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2026)، وبرنامج تحفيز الطيران، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدعائية للترويج لرحلات الطيران المباشرة التي من المقرر أن تسيرها شركة الطيران البريطانية Jet2.com إلى مصر، من عدد من المدن البريطانية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بدءًا من شهر فبراير 2027، والبرامج السياحية التي سيتم إضافتها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التوسع في هذه الرحلات فيما بعد إلى مطاري سفنكس الدولي والأقصر الدولي.

بورصة لندن بورصة لندن الدولية للسياحية WTM الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بورصة لندن الدولية للسياحة

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