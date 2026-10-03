روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، دعوتها إلى الدبلوماسيين والرعايا الأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف لمغادرة المدينة، محذرة من استمرار الضربات الروسية على أهداف في العاصمة ومدن أوكرانية أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إنها «كررت» تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة، وحمّلت من يتجاهلون التحذير مسؤولية أي «عواقب سلبية» قد تترتب على بقائهم، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضافت الخارجية الروسية أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ «ضربات انتقامية واسعة النطاق» ضد أهداف عسكرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى، في وقت تشهد فيه العاصمة تصعيدًا في الهجمات الجوية خلال الأيام الأخيرة.

وتزامن التحذير الروسي مع تعرض جسر الشمال فوق نهر دنيبرو في كييف لضربة روسية، السبت، ما أدى إلى تضرر سطح الطريق وكابلات حافلات الترولي وتعليق حركة المرور على الجسر، بحسب رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الضربة.

ويأتي استهداف جسر الشمال بعد هجمات بطائرات مسيرة طالت جسر الجنوب خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في اضطرابات مرورية داخل العاصمة الأوكرانية. وتقول روسيا إن ضرباتها تستهدف منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها، وفقا لـ رويترز.

وفي المقابل، أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، بأنها لم تتلقَّ حتى ذلك الوقت إخطارات من بعثات دبلوماسية أجنبية بشأن خطط لإخلاء كييف أو نقل مقارها خارج العاصمة.