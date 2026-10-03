تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبوظبي 17 أكتوبر

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في أبوظبي يوم 17 أكتوبر الجاري، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي طرحه مع بداية موسم الصيف.

حفلات تامر عاشور

يحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا خيريًا يوم 11 أكتوبر المقبل في قصر القبة الجمهوري، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي-؛ في إطار دعم جهود المؤسسة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ويقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز وأشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تجمع بين الفن والعمل الخيري، وتوجه عوائدها لصالح دعم أنشطة ومبادرات هذه المؤسسة.

ألبوم مراية الحب

كان الفنان تامر عاشور قد أطلق في وقت سابق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "مراية الحب"، عبر جميع منصات الاستماع الرقمية، ليعود إلى جمهوره بعمل فني جديد يضم 12 أغنية متنوعة، بعد فترة من التشويق والإعلان عن تفاصيل الألبوم.

يأتي طرح الألبوم في إطار مواصلة تامر عاشور مسيرته الفنية، بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ حرص على تقديم باقة من الأغاني التي تجمع بين الطابع الرومانسي والدرامي، بما يتناسب مع أسلوبه الغنائي الذي اعتاد عليه جمهوره.