بحضور أشرف زكي وروجينا.. صادق الصباح يستقبل عزاء زوجته

حرص عدد من النجوم على التواجد فى لبنان من أجل تقديم واجب العزاء للمنتج صادق الصباح بعد رحيل زوجته منذ ايام قليلة.

عزاء زوجة صادق الصباح

وكان فى مقدمة هؤلاء النجوم أشرف زكي نقيب الممثلين وروجينا ، وإيهاب فهمي ونادين نجيم، وتيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني.

أنور الصباح يرثي والدته

ونعى المنتج أنور صادق الصباح، والدته رنا محمد سعيد الزين، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشر مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته في مناسبات مختلفة وعلق أنور صادق الصباح في نعيه لوالدته: «لن تعود الحياة كما كانت من قبل، كنتِ استثنائية يا أمي، أحبكِ وسأفتقدكِ حتى آخر نفس في حياتي».

وكانت أسرة المنتج صادق الصباح شيّعت جثمان زوجته الراحلة رنا محمد سعيد الزين، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت، عقب صلاة الظهر، قبل نقل جثمانها إلى مدفن العائلة في جبانة الشهداء.

ويقام مراسم العزاء في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي في بيروت، قبل وبعد مراسم الدفن.