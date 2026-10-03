اندلاع حريق في منشأة تابعة لـ«أرامكو» جنوب الرياض

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، جنوب العاصمة الرياض.

و شهدت الـ 48 ساعة الماضية تصعيدا غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية من قصف محطة كهرباء في المدينة المنورة تغزي المسجد النبوي وسقوط مقذوف على مدرسة في نجران وقصف منطقة عشير بصواريخ باليستية .

المدينة المنورة

فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر الثلاثاء، محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.