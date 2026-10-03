تفاصيل وفاة فنانة لبنانية بعد تعرضها لحادث سير

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني اللبناني، بعد رحيل الفنانة ندى دندش إثر تعرضها لحادث سير مفاجئ، لتخيم حالة من الصدمة على عائلتها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني.

وفاة ندى دندش

وفارقت ندى دندش الحياة في سن مبكرة، وسط حالة من الحزن بين المقربين منها، خاصة أنها كانت تحظى بعلاقات طيبة مع زملائها وكل من تعامل معها خلال مسيرتها الفنية.

تفاعل السوشيال ميديا مع وفاة ندى دندش

وسرعان ما انتشر خبر وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم لرحيلها، وحرصوا على تقديم التعازي لعائلتها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

رسائل للراحلة ندى دندش

وتوالت رسائل النعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المتابعين: «الرحمة لروحك الطاهرة بأمان الله يا ندى»، بينما علق آخر: «السلام لروحها».

كما عبر متابع ثالث عن صدمته من خبر الوفاة، قائلا: «الله يرحمها انصدمت صدمة عمري»، فيما استمرت رسائل التعازي والدعاء للفنانة الراحلة، مع تمنيات لعائلتها بالصبر والسلوان.