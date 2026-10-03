الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم / السبت /، تحذيرها للمواطنين الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها.
وأصدرت الوزارة بيانا، بشأن تجديد التحذير الموجه للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في كييف أو بالقرب من المنشآت العسكرية في أوكرانيا، أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وأشار البيان، إلى أن الجانب الروسي سبق أن حثّ المواطنين الأجانب والدبلوماسيين في كييف على مغادرة المدينة والامتناع عن زيارة أوكرانيا، داعيا السكان إلى الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية.
وأكد البيان، أن القوات المسلحة الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق.