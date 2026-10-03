إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، بالتزامن مع هجوم جوي استهدف المدينة.

وبحسب تقارير محلية، تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم مشترك بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت السلطات حالة التأهب الجوي، وتوجهت فرق الطوارئ إلى عدد من المواقع التي تضررت جراء الهجمات، وفقا لـ كييف بوست.

وتأتي الانفجارات وسط تصعيد في الهجمات الروسية، على البنية التحتية داخل كييف خلال الأيام الأخيرة، إذ تعرض عدد من الجسور الرئيسية فوق نهر دنيبر لضربات، ما أدى إلى تعليق حركة المرور على بعضها وفرض قيود مؤقتة على جسور أخرى.

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت سابق اليوم، تضرر الجسر الشمالي في العاصمة جراء هجوم جوي، موضحًا أن الأضرار طالت سطح الطريق وأسلاك حافلات الترولي، دون تسجيل إصابات في ذلك الهجوم على الجسر.

وتشير التقارير ، إلى أن الهجمات الأخيرة تأتي في ظل استمرار القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف أوكرانية من تصعيد الضربات الجوية على العاصمة والمنشآت الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء.