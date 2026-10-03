وزير الخزانة الأمريكية: إيران لن تملك نفطًا للتحميل عبر المياه لأول مرة هذا الأسبوع

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران قد تصل خلال هذا الأسبوع إلى مرحلة لا يتوافر فيها لديها نفط خام جديد لتحميله على ناقلات بحرية، في ظل استمرار القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

وتأتي تصريحات بيسنت في أعقاب تأكيده، في الأول من أكتوبر، أن إيران لم تُحمّل أي نفط خام على ناقلات خلال سبتمبر، وهو ما دعمته بيانات أولية من شركات متخصصة في تتبع حركة الناقلات، بينها «كيبلر» و«فورتكسا».

وتشير بيانات تتبع الشحنات إلى أن إيران لم تُجرِ تحميلات جديدة من النفط الخام منذ منتصف أغسطس، بينما لم تعبر شحنات نفط إيرانية جديدة خط الحصار البحري الأمريكي باتجاه الأسواق الآسيوية منذ يوليو.

كما أفادت بيانات «كيبلر» بأن كميات من النفط الإيراني ظلت مخزنة على متن ناقلات في المياه الآسيوية، لكنها تتراجع مع توقف تدفق الشحنات الجديدة.

وكان بيسنت قد قال في سبتمبر إن نحو 15 مليون برميل فقط من النفط الإيراني كانت متبقية في طريقها إلى المشترين، مشيرًا إلى أن استكمال تلك الشحنات سيترك طهران أمام خيارات محدودة لتصدير نفط جديد عبر البحر.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة اقتصادية أمريكية تستهدف مصادر الإيرادات الإيرانية، بالتزامن مع استمرار القيود على حركة الملاحة المرتبطة بالنفط في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الأول من أكتوبر، عقوبات جديدة طالت قطاعات السيارات والسكك الحديدية وشركات مرتبطة بها، في إطار الضغط على مصادر تمويل الحكومة الإيرانية، حسب وكالة رويترز.

ويعكس ذلك تراجعًا حادًا في قدرة إيران على إرسال شحنات نفط جديدة إلى الأسواق العالمية، في وقت تشير فيه بيانات تتبع الناقلات إلى توقف عمليات تحميل الخام في الموانئ الإيرانية خلال سبتمبر.

