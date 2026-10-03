بالتعاون مع الأزهر الشريف.. جامعة قناة السويس تطلق مبادرة لتعزيز المواطنة والانتماء لدى طلابها

انطلقت فعاليات المبادرة الأولى بالتعاون بين جامعة قناة السويس، ممثلة في مركز الدعم الأكاديمي للطلاب، والأزهر الشريف، ممثلًا في منطقة وعظ الإسماعيلية، تحت عنوان «تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب»، وذلك خلال العام الجامعي 2026/2027، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الأستاذ الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن تنظيم هذه الندوات بالتعاون مع الأزهر الشريف يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي الطلاب وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لديهم، مشيرًا إلى أن بناء شخصية الطالب الجامعي لا يقتصر على التحصيل العلمي والتخصص الأكاديمي، وإنما يمتد إلى تنمية الوعي والمسؤولية المجتمعية، وتعريف الطلاب بدورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

وأوضح أن التعاون مع الأزهر الشريف يسهم في تقديم محتوى توعوي وتثقيفي يدعم هذه القيم، ويعزز لدى الطلاب الاعتزاز بالوطن والالتزام بالقيم المجتمعية والإيجابية في التعامل مع مختلف القضايا.

وكانت فعاليات المبادرة قد انطلقت يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من خلال ندوة افتتاح المبادرة بكلية الآداب، والتي عُقدت بالفعل، لتدشين سلسلة الندوات التي ينظمها مركز الدعم الأكاديمي للطلاب بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية، بهدف تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى طلاب الجامعة.

وتتواصل فعاليات المبادرة يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، من خلال عقد الندوات بكليات الزراعة، والسياحة والفنادق، والألسن، والعلوم.

وتستكمل الفعاليات يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، من خلال تنظيم الندوات بكليات الطب البيطري، والتمريض، والطب البشري، والتربية.

ويشهد يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026 استكمال سلسلة الندوات بكليات طب الأسنان، والهندسة، والتجارة، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

وتُستأنف فعاليات المبادرة يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، حيث تُعقد الندوات بكليات الحاسبات والمعلومات، والكلية المصرية الصينية، والعلاج الطبيعي، فيما تُعقد ندوة كلية علوم الرياضة في اليوم نفسه.

وتختتم فعاليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، من خلال تنظيم ندوة بكلية الصيدلة، ليكتمل بذلك برنامج المبادرة الذي يشمل عددًا من كليات جامعة قناة السويس، في إطار التعاون بين الجامعة والأزهر الشريف ممثلًا في منطقة وعظ الإسماعيلية.

ويأتي تنظيم المبادرة في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم الجوانب التثقيفية والتوعوية لدى الطلاب إلى جانب العملية التعليمية، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية واعية وقادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.