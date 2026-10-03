تعرف على منظومة النظافة بشطا ورأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، منطقتي شطا ورأس البر، لمتابعة معدلات رفع القمامة والوقوف على مستوى منظومة النظافة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، و وحيد عبدربه، رئيس مجلس ومدينة دمياط، واللواء السيد الصيرفي، رئيس مدينة رأس البر.

جولة المحافظ

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط أعمال رفع القمامة والمخلفات ومستوى النظافة بالشوارع والمناطق التي شملتها الجولة، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود رفع المخلفات أولًا بأول، ومنع تراكمها، للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، مع رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على مدينة رأس البر.

وأكد محافظ دمياط استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.