مدير أمن دمياط يتفقد الوحدات المرورية ويؤكد على حسن معاملة المواطنين

أجرى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، جولة تفقدية بعدد من الوحدات والإدارات المرورية بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل في اليوم الثاني لتطبيق التعديلات والإجراءات المرورية الجديدة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد مدير أمن دمياط خلال الجولة داخل مرور دمياط الجديده، على ضرورة حسن معاملة المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم الخدمات بصورة ميسرة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والتيسيرات الجديدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل زمن الانتظار.

انتظام العمل



كما تابع مدير الأمن انتظام العمل داخل الوحدات المرورية، موجهاً بضرورة تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، والتيسير عليهم أثناء إنهاء إجراءات استخراج وتجديد التراخيص، مع التأكيد على الانضباط وحسن الأداء.

وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الخدمات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.