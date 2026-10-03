بقيمه 5 ملايين جنيه.. دعم مستشفيات دمياط بتجهيزات وأجهزة طبية

أعلنت مديرية الصحه بدمياط، عن توفير مجموعة متنوعة من الأجهزة والتجهيزات الطبية لصالح عدد من مستشفيات المحافظة، بإجمالي تكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان صادر عنها، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم وتطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي محافظة دمياط.

وأشار البيان إلى أن مديرية الشئون الصحية بدمياط، تتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر والمتواصل للقطاع الصحي بمحافظة دمياط، وحرصه الدائم على توفير الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تتقدم المديرية بخالص الشكر والتقدير للدكتور بيتر وجيه ،مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجي والمشرف على الإدارة العامة للتجهيزات، على دعمه المتواصل للمنشآت الصحية بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي.

التجهيزات والأجهزة

وأوضح البيان أن أبرز التجهيزات والأجهزة التي تم توفيرها، خاصه بدعم أقسام الحضانات وحديثي الولادة، حيث توفير 15 حضانة أطفال، بواقع 5 حضانات لمستشفى دمياط العام، 6 حضانات لمستشفى كفر سعد، 2 حضانة لمستشفى كفر البطيخ، 2 حضانة لمستشفى فارسكور المركزي، ودعم خدمات العلاج الطبيعي، توفير أجهزة ومعدات للعلاج الطبيعي لصالح مستشفى دمياط العام ومستشفى الزرقا المركزي.

كما تم تعزيز خدمات الغسيل الكلوي، توفير 6 ماكينات غسيل كلوي، بواقع، ماكينات لمستشفى الحميات، 4 ماكينات لمستشفى الروضة المركزي، دعم خدمات طب الأسنان.

كما تم توفير ماكينات وتجهيزات أسنان لصالح مستشفيات دمياط العام وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، ظعم التجهيزات الطبية والخدمات العلاجية، وتوفير 7 أجهزة شفط سوائل لصالح مستشفيات دمياط العام ورأس البر وكفر سعد، و توفير آلات جراحية لصالح مستشفى كفر سعد.

دعم المستشفيات

كما تم دعم مستشفيات دمياط العام وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور بعدد 8 أجهزة رسم قلب، توفير جهاز تصريف ليمفاوي لصالح مستشفى كفر سعد، توفير 6 مناظير حنجرية لصالح مستشفَي دمياط العام وكفر سعد، توفير 4 أجهزة تيكيت لصالح مستشفيات دمياط العام وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا.

دعم التشخيص الطبي

على صعيد آخر تم دعم خدمات التشخيص الطبي من خلال توفير أجهزة سونار لصالح مستشفى الحميات ومستشفى ميت أبو غالب المركزي، بما يدعم إمكانيات التشخيص ويسهم في سرعة التعامل مع الحالات المرضية.

يأتي هذا الدعم في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة لرفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل مع مختلف الحالات، وصولًا إلى تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي محافظة دمياط.