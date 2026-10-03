وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة

تستهدف وظائف جامعة الأزهر 2026 الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الراغبين في العمل بالتدريس الجامعي، إذ أعلنت الجامعة عن وظائف أكاديمية شاغرة للعمل بوظيفة مدرس في عدد من الكليات والتخصصات، وحددت يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر موعدًا نهائيًا للتقديم، مع اشتراط تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الضوابط الأكاديمية المعلنة.

وتشمل التخصصات المطروحة مجالات طبية وأكاديمية متنوعة، من بينها كليات الطب، واللغات والترجمة، والدراسات الإسلامية والعربية، وهو ما يدفع الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى البحث عن شروط التعيين، والمؤهلات العلمية اللازمة، والأوراق التي يجب تجهيزها قبل التقدم.

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ويستعرض هذا التقرير تفاصيل وظائف جامعة الأزهر 2026، وموعد انتهاء التقديم، والتخصصات المتاحة، وشروط القبول، وقائمة المستندات المطلوبة وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان.

ما آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الأزهر 2026؟

حددت جامعة الأزهر يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر آخر موعد للتقديم في الوظائف الأكاديمية الشاغرة المعلن عنها لشغل وظيفة مدرس في عدد من الكليات والتخصصات، على أن يُغلق باب التقديم في الموعد المحدد.

ويتعين على الراغبين في التقدم مراعاة الموعد النهائي، وتجهيز المستندات المطلوبة، والتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي والتخصص والوظيفة المعلن عنها، حتى يكون ملف التقديم مستوفيًا للمتطلبات المحددة.

ويُعد موعد غلق باب التقديم من أبرز المعلومات التي ينبغي للمتقدمين التحقق منها قبل تجهيز ملفاتهم، خصوصًا أن الإعلان يتضمن مجموعة من الشهادات والأصول الرسمية التي يتطلب توفيرها مسبقًا.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الأزهر 2026؟

تتضمن الوظائف الأكاديمية المعلن عنها تخصصات طبية وأكاديمية في عدد من كليات جامعة الأزهر، وتتمثل المجالات الواردة في الإعلان في الآتي.

كليات الطب.

كلية اللغات والترجمة.

كليات الدراسات الإسلامية والعربية.

وتتيح هذه الوظائف فرصًا أكاديمية للراغبين في العمل بالتدريس الجامعي، ممن تتوافق مؤهلاتهم العلمية مع التخصصات المطلوبة، مع ضرورة مراجعة بيانات الوظيفة والكلية المتقدم إليها قبل تقديم الطلب.

ما شروط التقديم في وظائف جامعة الأزهر لوظيفة مدرس؟

حددت جامعة الأزهر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية المعلنة، وترتبط هذه الشروط بالمؤهل العلمي والتخصص ومدى استيفاء المتقدم للمتطلبات المحددة للوظيفة.

وتشمل شروط التقديم ما يأتي.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية.

يُفضل أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر، في مادة تؤهله لشغل الوظيفة المعلن عنها.

إذا كان المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة أجنبية، فيشترط تقديم أصل شهادة معادلة الدكتوراه الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة مدى انطباق الشروط عليهم قبل استكمال الملف، مع الاهتمام بتجهيز الشهادات العلمية المطلوبة والتأكد من تقديم المستندات الأصلية المحددة في الإعلان.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الأزهر 2026؟

تتطلب إجراءات التقديم تجهيز مجموعة من المستندات والشهادات الرسمية التي توضح المؤهلات العلمية والبيانات الشخصية والموقف الوظيفي للمتقدم، إلى جانب مستندات أخرى تتعلق بالخدمة العسكرية وجهة العمل.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم ما يأتي.

طلب باسم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موضحًا به الدرجة والتخصص والكلية المتقدم إليها.

أصل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم جامعة الأزهر.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، موضحًا بها الوظيفة الحالية للمتقدم.

أصل شهادة معادلة الدكتوراه للحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الأجنبية.

استمارة 103 ع ح للمدد السابقة.

4 صور شخصية.

موافقة كتابية معتمدة من جهة العمل، تفيد الموافقة الصريحة على التقدم للإعلان، أو قرار بعدم العمل في حالة غير العاملين.

ويجب الاهتمام بمراجعة المستندات قبل تقديم الطلب، والتأكد من توافر الشهادات المطلوبة وصحة البيانات المدونة بها، لا سيما بيانات المؤهل العلمي والتخصص والكلية والوظيفة الحالية.

كما ينبغي للحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الأجنبية مراعاة شرط تقديم أصل شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، إذ يرد هذا المستند ضمن الأوراق المطلوبة لهذه الفئة من المتقدمين.

كيف يستعد المتقدمون لتقديم طلبات وظائف جامعة الأزهر؟

يبدأ الاستعداد للتقديم بمراجعة شروط الوظيفة الأكاديمية والتأكد من توافق المؤهل العلمي مع الدرجة والتخصص المطلوبين، ثم تجهيز المستندات المحددة في الإعلان، مع التحقق من صلاحية بطاقة الرقم القومي وحداثة صحيفة الحالة الجنائية.

ويحتاج المتقدم كذلك إلى إعداد طلب التقديم باسم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مع توضيح الدرجة والتخصص والكلية التي يرغب في الالتحاق بها، والتأكد من إرفاق أصول الشهادات العلمية المطلوبة ونسخ الرسائل العلمية.

أما العاملون، فيتعين عليهم تجهيز الموافقة الكتابية المعتمدة من جهة العمل، على أن تتضمن الموافقة الصريحة على التقدم للإعلان، بينما يتطلب التقديم لغير العاملين تقديم قرار بعدم العمل، وفقًا للمستندات المحددة.

ومن المهم أيضًا عدم إغفال استمارة 103 ع ح للمدد السابقة، والصور الشخصية المطلوبة، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب بقية المستندات الواردة في القائمة.

ما أهم المعلومات عن وظائف جامعة الأزهر 2026؟

تتركز أبرز تفاصيل الإعلان في إتاحة وظائف أكاديمية لشغل وظيفة مدرس في عدد من الكليات والتخصصات، مع تحديد شروط مرتبطة بالمؤهل العلمي، وتقديم مجموعة من المستندات الرسمية اللازمة لاستكمال إجراءات التقديم.

ويمكن تلخيص المعلومات الأساسية الواردة في الإعلان على النحو الآتي.

الجهة المعلنة: جامعة الأزهر.

الوظيفة: مدرس.

المؤهل العلمي المطلوب: الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية.

التخصصات: الطب، واللغات والترجمة، والدراسات الإسلامية والعربية.

آخر موعد للتقديم: الخميس الموافق 15 أكتوبر.

أبرز المستندات: الشهادات العلمية، ونسختا رسالتي الماجستير والدكتوراه، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وبطاقة الرقم القومي، وبقية الأوراق المحددة في الإعلان.

وبذلك، ينبغي للراغبين في الاستفادة من وظائف جامعة الأزهر 2026 التأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية، وتجهيز ملف المستندات كاملًا، ومراعاة الموعد النهائي المحدد للتقديم يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.