مصر تستضيف الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات لأول مرة

أكدت الكاتبة الصحفية نورهان خفاجي، أن استضافة مصر للجمعية العامة السنوية والمؤتمر والمعرض للمجلس الدولي للمطارات، المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ عام 2027، تمثل حدثًا مهمًا في تاريخ قطاع الطيران المدني المصري.

وأشارت “خفاجي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نوران أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هذه الاستضافة لا تأتي باعتبارها حدثًا عابرًا، وإنما تعكس توجهًا جديدًا لتعزيز حضور مصر في المشهد الجوي الدولي.

استراتيجية جديدة للطيران المدني

وقالت نورهان خفاجي، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأتي في إطار استراتيجية جديدة لقطاع الطيران المدني خلال العامين الأخيرين.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تستهدف إعادة تموضع مصر وتعزيز حضورها على خريطة الطيران العالمي، من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع قيادات وخبراء وصناع القرار في قطاع المطارات والطيران.

وأشارت إلى أن أهمية الاستضافة تتضاعف باعتبار أن هذا الحدث العالمي تحتضنه القارة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات.

اجتماع للأقاليم الخمسة

كما أوضحت نورهان خفاجي أن الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات تمثل تجمعًا دوليًا يضم مختلف الأقاليم الجغرافية للمجلس، بما يتيح مشاركة واسعة من ممثلي قطاع المطارات والطيران من مناطق مختلفة حول العالم.

وأضافت أن الحدث يجمع أقاليم أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا، بما يجعله منصة دولية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة المطارات والطيران المدني.

حضور دولي واسع

وأكدت أن المؤتمر يشهد ثقلًا واضحًا في الحضور الدولي، مع مشاركة شخصيات بارزة في مجالات الطيران والمطارات، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة في القطاع وصناع التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بصناعة الطيران.

وأشارت إلى أن هذا الحضور يمنح الحدث أهمية خاصة بالنسبة لمصر، باعتباره فرصة للتواصل المباشر مع المؤسسات والشركات والخبراء المشاركين، وطرح الملفات المرتبطة بتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي.

فرص استثمارية لتطوير المطارات المصرية

ولفتت نورهان خفاجي إلى أن استضافة مصر للجمعية العامة والمؤتمر والمعرض تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في قطاع المطارات المصرية.

وأوضحت أن وجود عدد كبير من الشركات المتخصصة وصناع الطيران والمطارات خلال فعاليات المؤتمر يمكن أن يسهم في التعريف بالإمكانات المتاحة في السوق المصرية، وطرح فرص التعاون والاستثمار في مشروعات تطوير المطارات والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

شرم الشيخ تستضيف الحدث العالمي

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات عام 2027، بعد انتقال راية الاستضافة إلى مصر.

وتأتي الاستضافة في إطار تداول تنظيم الحدث بين مختلف أقاليم المجلس الدولي للمطارات، بما يعكس الطابع الدولي للجمعية العامة، التي تعد من أبرز التجمعات المتخصصة في صناعة المطارات والطيران حول العالم.