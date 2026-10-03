قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة برلمانية بمنتدي العلمين للأعمال.. نواب: فرصة لتصدير الخبرة المصرية في التنمية العمرانية ..والمرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات تخدم شعوب أفريقيا
الرئيس السيسي يعلن رسميا افتتاح جلسات منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال
كلب ميت.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير لسيدتين يدفنان شيئا بالقاهرة
عماد الدين حسين: منتدى العلمين للأعمال أكثر فاعلية من القمم الأفريقية
ملحمة وطنية شاهدة على نبل التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بـ نصر أكتوبر
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تستضيف الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات لأول مرة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت الكاتبة الصحفية نورهان خفاجي، أن استضافة مصر للجمعية العامة السنوية والمؤتمر والمعرض للمجلس الدولي للمطارات، المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ عام 2027، تمثل حدثًا مهمًا في تاريخ قطاع الطيران المدني المصري.

وأشارت “خفاجي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نوران أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هذه الاستضافة لا تأتي باعتبارها حدثًا عابرًا، وإنما تعكس توجهًا جديدًا لتعزيز حضور مصر في المشهد الجوي الدولي.

استراتيجية جديدة للطيران المدني

وقالت نورهان خفاجي، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأتي في إطار استراتيجية جديدة لقطاع الطيران المدني خلال العامين الأخيرين.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تستهدف إعادة تموضع مصر وتعزيز حضورها على خريطة الطيران العالمي، من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع قيادات وخبراء وصناع القرار في قطاع المطارات والطيران.

وأشارت إلى أن أهمية الاستضافة تتضاعف باعتبار أن هذا الحدث العالمي تحتضنه القارة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات.

اجتماع للأقاليم الخمسة

كما أوضحت نورهان خفاجي أن الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات تمثل تجمعًا دوليًا يضم مختلف الأقاليم الجغرافية للمجلس، بما يتيح مشاركة واسعة من ممثلي قطاع المطارات والطيران من مناطق مختلفة حول العالم.

وأضافت أن الحدث يجمع أقاليم أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا، بما يجعله منصة دولية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة المطارات والطيران المدني.

حضور دولي واسع

وأكدت أن المؤتمر يشهد ثقلًا واضحًا في الحضور الدولي، مع مشاركة شخصيات بارزة في مجالات الطيران والمطارات، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة في القطاع وصناع التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بصناعة الطيران.

وأشارت إلى أن هذا الحضور يمنح الحدث أهمية خاصة بالنسبة لمصر، باعتباره فرصة للتواصل المباشر مع المؤسسات والشركات والخبراء المشاركين، وطرح الملفات المرتبطة بتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي.

فرص استثمارية لتطوير المطارات المصرية

ولفتت نورهان خفاجي إلى أن استضافة مصر للجمعية العامة والمؤتمر والمعرض تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في قطاع المطارات المصرية.

وأوضحت أن وجود عدد كبير من الشركات المتخصصة وصناع الطيران والمطارات خلال فعاليات المؤتمر يمكن أن يسهم في التعريف بالإمكانات المتاحة في السوق المصرية، وطرح فرص التعاون والاستثمار في مشروعات تطوير المطارات والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

شرم الشيخ تستضيف الحدث العالمي

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات عام 2027، بعد انتقال راية الاستضافة إلى مصر.

وتأتي الاستضافة في إطار تداول تنظيم الحدث بين مختلف أقاليم المجلس الدولي للمطارات، بما يعكس الطابع الدولي للجمعية العامة، التي تعد من أبرز التجمعات المتخصصة في صناعة المطارات والطيران حول العالم.

المطارات المجلس الدولي للمطارات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

موقف

متابعة ميدانية للمواقف للاطمئنان على انتظام نقل الطلاب والمواطنين بالشرقية

حادث سان ستافانو

تصادم مروع بكورنيش الإسكندرية أمام سان ستيفانو

صورة موضوعية

لجنة من الخدمات الحكومية لإعادة تسعير أراضي الشباب بالغردقة ورأس غارب

بالصور

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد