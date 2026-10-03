الرئيس السيسي ورؤساء الدول الإفريقية يتفقدون المعرض الاقتصادي بمنتدى "العلمين - إفريقيا"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الوفود المشاركين بمنتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال" جولة تفقدية في المعرض الاقتصادي المقام على هامش أعمال المنتدى، تم خلالها تقديم شرح عن أهم البرامج والمشروعات التي تنفذها الجهات العارضة لتحقيق التكامل القاري.

وتم في هذا الإطار تفقد جناح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وجناح وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، وجناح جمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والشراكة بين الحكومات الإفريقية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من داخل القارة وخارجها، بما يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا، وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأضاف أن المنتدي يهدف إلى تحفيز التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وحشد الشراكات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع آفاق التمويل والاستثمار، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة والناشئة.