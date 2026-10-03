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وزير المالية: تسجيل 2٫5 مليون وحدة عبر "موبايل أبلكيشن" الضرائب العقارية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية يشكر المواطنين: تسجيل 2.5 مليون وحدة عبر تطبيق الضرائب العقارية

وزير المالية
وزير المالية

 قال أحمد كجوك وزير المالية: «شكرًا للمواطنين اللى تجاوبوا معنا وسجلوا نحو ٢٫٥ مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وأنشأوا ١٫٨ مليون حساب حتى الآن». 


وأوضح  أننا نعمل بكل جهد على تبسيط وتسهيل الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني ورفع قدرات «السيستم» لاستيعاب التفاعل القوى من المواطنين. 

 دعا الوزير، الجميع للتسجيل بالموبايل أبلكيشن، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة بالضرائب العقارية، قائلاً: «قدم إقرارك الضريبي عبر الموبايل أبلكيشن على طول.. ومعاك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ واحصل على خصم ٢٥٪ من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، وهناك خصم إضافي ٥٪ من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب من ٢٠٠ إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة».

 وأضاف الوزير: «لو قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من ٨ ملايين جنيه.. قدم إقرارك واطلب إعفاءك إلكترونيًا عبر الموبايل أبلكيشن». 

وتابع كجوك: «تقدر تتصالح حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧ فى المنازعات المتداولة أمام الجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير»، مؤكدًا أننا ملتزمون بأكبر قدر من المرونة فى التعامل مع طلبات المواطنين.

واستطرد «عاوزين نبدأ صفحة جديدة». قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية: «شغالين على تطوير الموبايل أبلكيشن.. لضمان التحسين المستمر فى مستوى الخدمة وتلبية طلبات المتعاملين».

 وأوضح أننا نقوم حاليًا بزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتيسير سبل استفادتهم من الحوافز الجديدة وتذليل أى عقبات أمامهم. أشار إلى مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم حول تسهيلات الضرائب العقارية، قائلاً: «التواصل والحوار بيوضح الصورة ويساعدنا على التطوير وتحسين الخدمة.. ومنفتحون على تبنى الأفكار والمبادرات».

وزير المالية مال واعمال اخبار مصر الضرائب العقارية احمد كجوك

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