وزير المالية يشهد تجربة مصرية ملهمة لريادة الأعمال بالعاشر من رمضان

شهد أحمد كجوك وزير المالية، تجربة مصرية ملهمة لريادة الأعمال بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

أكد كجوك، فى افتتاح مصنع جديد لأحد الشركات الخاصة موجهًا حديثه لمؤسسي الشركة والعاملين بها،: «أنتم واجهة مشرفة للاستثمار في مصر.. ونحن في ضهركم».

قال الوزير،: «فخور جدًا بشبابنا المبتكر والقادر على المنافسة بتوطين التكنولوجيا»، لافتًا إلى حرصه على دعم الشركات الناشئة بشتى السبل حتى تستطيع النمو والتصدير، باعتبارها من المحركات الرئيسية لدفع النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا لدينا حوافز للاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، ومنفتحون على أى أفكار جديدة تعزز تنافسية اقتصادنا، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الأعباء والالتزامات الضريبية والجمركية بقدر كبير من التيسير والتحفيز والمساندة مع مجتمع الأعمال.