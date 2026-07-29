قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز مشروعين مبتكرين لطالبات مدرسة WE بطور سيناء في مبادرة "هي تقود"

حصول طالبات مدرسة وي على الجائزة
حصول طالبات مدرسة وي على الجائزة
ايمن محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

حققت طالبات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات بمدينة طور سيناء إنجازًا جديدًا بحصولهن على جوائز مالية بإجمالي 40 ألف جنيه، بعد فوز مشروعين مبتكرين ضمن المبادرة الوطنية "هي تقود"، التي تستهدف إعداد الفتيات ليصبحن رائدات أعمال وقائدات للمستقبل.

وفي هذا الإطار، تقدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بخالص التهنئة إلى إدارة المدرسة، وفريق العمل، والطالبات الفائزات، مشيدةً بالمشاركة المتميزة التي قدمتها المدرسة في المبادرة، والتي أثمرت عن فوز مشروعين من بين خمسة مشروعات شاركت بها، بما يعكس مستوى الإبداع والتميز الذي تتمتع به طالبات المدرسة.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء المحافظة في مختلف المحافل التعليمية، مشيرةً إلى أن الفوز يعكس الجهود المخلصة التي تبذلها الطالبات، والمعلمون، والأخصائيون، والقيادات التعليمية، مؤكدةً أن تعليم جنوب سيناء يضم نماذج واعدة قادرة على المنافسة والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو حسين، مدير مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات بطور سيناء، أن المشروع الأول، الذي حمل اسم ERBGO، قدمته الطالبات إيمان إبراهيم، وبسملة إبراهيم، وروميساء محمد، في مجال الأمن السيبراني (Cybersecurity)، وتمكن من الفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن المشروع الثاني، GEX، قدمته الطالبتان هاجر حمام وآية أسامة، ويتمثل في ابتكار جهاز كهروحراري يحول 

 الناتجة عن المصانع إلى طاقة كهربائية نظيفة، في فكرة تجمع بين الابتكار والاستدامة والحفاظ على البيئة، وقد حصد المشروع جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

ووجه مدير المدرسة الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تقديرًا لدعمهما المستمر لطلاب المدرسة، وحرصهما على توفير بيئة تعليمية محفزة والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أعرب عن تقديره لمؤسسة شباب القادة على جهودها المخلصة في تنفيذ المبادرة، ودورها في دعم وتمكين الطالبات، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.

جنوب سيناء طالبات مدرسة وي جائزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

لبداية الأسبوع .. تحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

صورة ارشيفية

رئيس المركز الأوروبي للدراسات: لا رغبة إيرانية حقيقية لإتمام اتفاق مع الولايات المتحدة

علم مصر

مصر تجدد رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد