فوز مشروعين مبتكرين لطالبات مدرسة WE بطور سيناء في مبادرة "هي تقود"

حققت طالبات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات بمدينة طور سيناء إنجازًا جديدًا بحصولهن على جوائز مالية بإجمالي 40 ألف جنيه، بعد فوز مشروعين مبتكرين ضمن المبادرة الوطنية "هي تقود"، التي تستهدف إعداد الفتيات ليصبحن رائدات أعمال وقائدات للمستقبل.

وفي هذا الإطار، تقدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بخالص التهنئة إلى إدارة المدرسة، وفريق العمل، والطالبات الفائزات، مشيدةً بالمشاركة المتميزة التي قدمتها المدرسة في المبادرة، والتي أثمرت عن فوز مشروعين من بين خمسة مشروعات شاركت بها، بما يعكس مستوى الإبداع والتميز الذي تتمتع به طالبات المدرسة.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء المحافظة في مختلف المحافل التعليمية، مشيرةً إلى أن الفوز يعكس الجهود المخلصة التي تبذلها الطالبات، والمعلمون، والأخصائيون، والقيادات التعليمية، مؤكدةً أن تعليم جنوب سيناء يضم نماذج واعدة قادرة على المنافسة والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو حسين، مدير مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات بطور سيناء، أن المشروع الأول، الذي حمل اسم ERBGO، قدمته الطالبات إيمان إبراهيم، وبسملة إبراهيم، وروميساء محمد، في مجال الأمن السيبراني (Cybersecurity)، وتمكن من الفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن المشروع الثاني، GEX، قدمته الطالبتان هاجر حمام وآية أسامة، ويتمثل في ابتكار جهاز كهروحراري يحول

الناتجة عن المصانع إلى طاقة كهربائية نظيفة، في فكرة تجمع بين الابتكار والاستدامة والحفاظ على البيئة، وقد حصد المشروع جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

ووجه مدير المدرسة الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تقديرًا لدعمهما المستمر لطلاب المدرسة، وحرصهما على توفير بيئة تعليمية محفزة والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أعرب عن تقديره لمؤسسة شباب القادة على جهودها المخلصة في تنفيذ المبادرة، ودورها في دعم وتمكين الطالبات، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.