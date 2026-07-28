وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل

أعلن وزير المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار التيسيرات الجديدة التي تستهدف منح المواطنين والممولين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات دون التعرض لأي ضغوط تتعلق بالمواعيد المحددة، بما يسهم في رفع معدلات الالتزام وتسهيل الخدمات المقدمة وفقاً لما أفادت به القناة الأولي.

خصم 25% على الوحدات السكنية و10% على غير السكنية ضمن حزمة تيسيرات جديدة

أكد وزير المالية تطبيق خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، إلى جانب خصم 10% على الوحدات غير السكنية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من التيسيرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على سرعة تقديم الإقرارات الضريبية.