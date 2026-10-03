«لايك» رونالدو يشعل الجدل حول أزمته مع منتخب البرتغال

عاد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، إلى دائرة الجدل بشأن علاقته بمنتخب بلاده، بعدما تفاعل مع منشور للبرازيلي فيليبي ميلو انتقد خلاله طريقة التعامل مع النجم البرتغالي.

ووضع رونالدو علامة إعجاب على مقطع فيديو نشره ميلو عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، تحدث خلاله لاعب الوسط البرازيلي السابق عن الفارق، من وجهة نظره، بين تعامل البرتغاليين مع رونالدو وتعامل الأرجنتينيين مع ليونيل ميسي.

وقال ميلو في الفيديو إن المنافسين يمنحون رونالدو قدرًا أكبر من الاحترام مقارنة بما يلقاه من بعض زملائه داخل المنتخب البرتغالي، معلنًا في الوقت نفسه دعمه لقائد البرتغال في الجدل الدائر حول علاقته بالمدرب جورجي جيسوس.

وجاء تفاعل رونالدو مع الفيديو ليعيد القضية إلى الواجهة، خاصة أن اللاعب لم يعلق بشكل مباشر على تصريحات ميلو، لكنه اختار التفاعل معها بعلامة إعجاب، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات بين جماهير المنتخب البرتغالي ومتابعي النجم المخضرم.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال خلال الأيام الماضية، وسط تقارير تحدثت عن وجود خلافات مع جورجي جيسوس، دون أن تتضح بصورة كاملة طبيعة الأزمة أو تفاصيلها.

من جانبه، ترك فيليبي ميلو الباب مفتوحًا لتغيير موقفه، مؤكدًا أنه سيتراجع عن دعمه إذا ثبت أن رونالدو أساء التصرف، أو أن مغادرته لمعسكر المنتخب جاءت بعد اتفاق مسبق مع الجهاز الفني.

ويزيد إعجاب رونالدو بتصريحات ميلو من حالة الاهتمام بموقف قائد البرتغال، في وقت تترقب فيه الجماهير تفاصيل جديدة بشأن علاقته بالمنتخب والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.