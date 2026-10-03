بورش تكشف عن كايين كهربائية بقوة تتجاوز 1200 حصان

تستعد شركة «بورش» الألمانية لإطلاق النسخة الأكثر قوة وراديكالية من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي طراز «كايين كوبيه توربو جي تي» الكهربائي بالكامل.

ورصدت الصور التجسسية الأخيرة النموذج الأولي أثناء الاختبارات الميدانية مع جناح خلفي بارز وتعديلات انسيابية تعكس الأداء العالي للمنظومة الكهربائية الجديدة.

تسريبات طراز بورش كايين كوبيه توربو جي تي الكهربائية

تعتمد السيارة الجديدة على بطارية بسعة 113 كيلوواط/ساعة مع نظام دفع كلي يتكون من محركين كهربائيين مطورين.

وتتجاوز القوة المتوقعة لطراز «توربو جي تي» حاجز 1200 حصانًا (895 كيلوواط)، متفوقة على طراز «توربو كوبيه» القياسي الذي يولد قوة 1139 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1498 نيوتن/متر.

أداء بورش كايين الكهربائية وسرعة التسارع

تستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في زمن يقل عن 2.4 ثانية، مع تحقيق سرعة قصوى تتجاوز 261 كم/ساعة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتشديد المنافسة في فئة السيارات الرياضية الفاخرة الكهربائية، حيث يبدأ سعر النسخة البنزينية الحالية من «توربو جي تي» من 214800 دولار، مما يجعل النسخة الكهربائية القادمة واحدة من أسرع وأقوى سيارات SUV على مستوى العالم.