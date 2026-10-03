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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد إكسبلورر ST بقوة 400 حصان تقدم مفاجأة في عالم الـSUV العائلية

فورد إكسبلورر ST
فورد إكسبلورر ST
عزة عاطف

تقدم شركة «فورد» طرازها الرياضي «إكسبلورر ST» (Explorer ST) لعام 2026 ليمثل خيارًا عمليًا يجمع بين الأداء القوي والمساحة العائلية المتسعة ذات 3 صفوف من المقاعد. 

وتتيح المركبة قدرات رياضية عبر تقديم محرك ينتج قوة 400 حصان مع عزم دوران يبلغ 415 رطل-قدم بسعر يبدأ من أقل من 60,000 دولار أمريكي، مما يضعها في قائمة أكثر السيارات العائلية تسارعًا في هذه الفئة السعرية.

محرك V6 مزود بشاحن توربيني مزدوج ونظام دفع خلفي قياسي

تعتمد «فورد إكسبلورر ST 2026» على محرك EcoBoost مكون من 6 أسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، وهو المحرك نفسه المستخدم في طرازي «برونكو راپتور» و«رينجر راپتور». 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع اعتماد نظام الدفع الخلفي (RWD) قياسيًا على عكس معظم السيارات المنافسة في هذه الفئة. 

كما توفر الشركة نظام الدفع الكلي (AWD) خيارًا إضافيًا، حيث سجلت النسخة المزودة بالدفع الكلي تسارعًا من السكون إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة (96 كم/ساعة) خلال 5.24 ثانية فقط.

فورد إكسبلورر ST

الأسعار والتجهيزات الاختيارية والمقارنة بالسيارات المنافسة

يبدأ السعر الأساسي لسيارة فورد إكسبلورر ST من 54,905 دولارات أمريكية (دون احتساب رسوم الشحن البالغة 1,795 دولارًا). 

وتتيح الشركة باقة «Sun and Sound» بسعر 2,995 دولارًا، والتي تضيف نظامًا صوتيًا فاخرًا من «Bang & Olufsen» مكونًا من 14 مكبر صوت، ومقاعد مزودة بخاصية التدليك، وسقفًا زجاجيًا بانوراميًا. 

وعند إضافة نظام الدفع الكلي بقيمة 2,000 دولار، يظل الإجمالي أقل من 60,000 دولار. 

وتعد سيارة «دودج دورانجو R/T 392» (Dodge Durango R/T 392) المنافس الوحيد بثلاثة صفوف مقاعد الذي يقدم قوة أكبر بسعر مقارب يبدأ من 51,745 دولارًا، ويرتفع إلى 58,345 دولارًا للفئة المجهزة بالتجهيزات الفاخرة نفسها.

فورد إكسبلورر ST أسعار فورد إكسبلورر 2026 مواصفات Ford Explorer ST سيارات فورد الرياضية

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