الرئيس السيسي: أفريقيا أصبحت رسالة للتنمية والازدهار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أفريقيا أصبحت اليوم تحمل رسالة للتنمية والازدهار، وذلك في لحظة دقيقة يشهد فيها العالم العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم السبت أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم جهود التنمية داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز الشراكات، بما يساعد الدول الأفريقية على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية والازدهار.