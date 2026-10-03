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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيارة مفاجئة لـ محمود فوزي لـ مركز شباب السيدة زينب برأس البر

محمود فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة
محمود فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

أجرى محمود فوزي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، زيارة ميدانية مفاجئة إلى نزل مركز شباب السيدة زينب بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك للوقوف على الحالة الحالية للنزل وبحث سبل تطويره ورفع كفاءته وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الشبابية، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، إلى جانب توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمتابعة المنشآت التابعة للمديرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب.

وتُعد الزيارة الأولى من نوعها لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة إلى نزل مركز شباب السيدة زينب برأس البر، حيث أجرى محمود فوزي جولة تفقدية شملت مختلف مكونات النزل، للوقوف على حالته الإنشائية والتشغيلية ورصد الاحتياجات الفعلية ومقومات التطوير.

وشهدت الجولة معاينة عدد من الغرف والمرافق والمساحات الداخلية، إلى جانب تفقد المناطق المحيطة بالنزل، وبحث عدد من المقترحات الخاصة برفع كفاءته وتحسين مستوى الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمود فوزي أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد احتياجات المنشآت ووضع التصورات المناسبة لتطويرها، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات القائمة والعمل على رفع كفاءة المنشآت بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للشباب.

ومن المقرر إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الزيارة والمعاينة الميدانية، متضمنًا الوضع الحالي للنزل واحتياجات التطوير والمقترحات الخاصة برفع كفاءته، ورفعه إلى الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد، رئيس قطاع النشء والشباب، لبحث ما ورد بالتقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي الزيارة في إطار توجه مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة نحو تكثيف المتابعة الميدانية لمنشآتها، ورصد فرص التطوير، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بما يخدم الشباب ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة محمود فوزي مركز شباب السيدة زينب محافظة دمياط

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