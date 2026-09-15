قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم يكشف أول ذكرى له مع برشلونة: شاهدت ريمونتادا باريس مع أخي
وزير الرياضة: قضيت أول 3 أشهر في فهم طبيعة العمل.. وحجم الوزارة كان أكبر مما توقعت
النائب باسل عادل لـ«صدى البلد»: المعارضة ليست خصومة.. ولا بد من حلول لأزمة الإيجار القديم
ولي العهد السعودي: المباحثات مع الرئيس السيسي أظهرت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
‏الرئيس اللبناني: نرحب بأية دولة ترغب في إبقاء قواتها بالجنوب بعد مغادرة اليونيفيل
حمزة عبد الكريم: دعم الجماهير المصرية ليس ضغطا.. وأحاول أن أجعلهم فخورين بي
حمزة عبد الكريم يكشف حلمه مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030
بعد تجديد عقده حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يحلم بنهائي دوري الأبطال في كامب نو
السعر 800 جنيه.. استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم
تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الأهلي في الدوري المصري
حمزة عبد الكريم: دقائق المشاركة مع برشلونة ستأتي.. والأهم أن أكون مستعدا لاستغلال الفرصة
بعد التوقيع حتى 2030.. حمزة عبد الكريم: هدفي التألق وتسجيل الأهداف مع برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الشباب والرياضة: أنشأنا المراكز وطوّرناها.. لكن تطوير البشر هو التحدي الأكبر

جوهر نبيل
جوهر نبيل
شيماء جمال

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالأشخاص والتشريعات والقوانين ونظام الإدارة، مضيفًا أن هناك قيادات داخل الوزارة جرى اكتشافها وتصعيدها، إلى جانب وجود قيادات تستجيب للتطوير، مؤكدًا أن واجبهم كقادة يتمثل في اكتشاف الكفاءات الموجودة داخل الوزارة ومنحها الفرصة والأمل لباقي العاملين.

وتابع «نبيل» عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه إذا لم يجد الكفاءات المطلوبة في الداخل، سيلجأ إلى تعويض النقص من الخارج، مشيرًا إلى أن بعض التشريعات والقوانين تحتاج إلى معالجة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا عن ضرورة البحث عن تمويلات والتفكير خارج الإطار الروتيني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة.

وكشف أن هناك مشكلات في بعض مراكز الشباب، ليس فقط في القاهرة والجيزة، وإنما توجد بصورة أكبر في بعض المحافظات البعيدة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الوضع بشكل كبير.

واستكمل: «أنشأنا المراكز وطوّرناها، لكن تطوير البشر هو التحدي الأكبر، فمن الذي سيطور الحجر؟ وهذا بالنسبة لي التحدي الأكبر الذي نحاول العمل عليه وتغيير الوضع الذي استمر خلال سنوات ماضية».

وعن إعادة هيكلة الوزارة، قال إنه لم يكن هناك مدير يتولى متابعة مديري المديريات، ولذلك جرى استحداث هذا الدور، بحيث أصبح هناك مدير في إدارة مركزية يتولى متابعة المديريات.

وأضاف أنه عند اختيار مدير للمديرية، وبعد عرض ثلاثة مرشحين عليه من جانب اللجنة المختصة، يختار أحدهم، لكن لا يتم تعيينه مباشرة، وإنما يُرسل إلى المحافظ في محافظته للتعرف عليه وتقييم مدى ملاءمته للمنصب، وإشراكه في الاختيار.

وزير الشباب والرياضة من ماسبيرو رامي رضوان عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

حلم بدأ في أرض الكنانة.. برشلونة يحتفي بحمزة عبد الكريم بعد تجديد عقده

حمزة عبد الكريم

هالاند النيل.. حمزة عبد الكريم يكشف رأيه في تشبيهه بمهاجم مانشستر سيتي

المصري

تشكيل المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري

بالصور

طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

ريا سيهورن تفوز بجائزة إيمي للمرة الأولى في مسيرتها عن Pluribus

ريا سيهورن
ريا سيهورن
ريا سيهورن

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد