جوهر نبيل: مهتمون بتحسين أوضاع العاملين في مراكز الشباب

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بتحسين أوضاع العاملين في مراكز الشباب، موضحا أنه بعد النزول إلى مراكز الشباب ودراسة أوضاع العاملين بها، وجد تفاوتا في المرتبات من مركز إلى آخر.

وأضاف جوهر نبيل، خلال حواره ببرنامج “من ماسبيرو” على القناة الأولى، أن بعض العاملين يحصلون على 5 أو 6 آلاف جنيه، بينما يحصل آخرون على 300 أو 400 أو 600 جنيه، مشيرا إلى أن هذا التفاوت مرتبط بإيرادات مركز الشباب.

وأوضح أن بعض مراكز الشباب تتميز بمواقع تسمح بإقامة محلات وتنفيذ أنشطة تجارية تحقق إيرادات أعلى، وبالتالي تستطيع دفع مبالغ أكبر للعاملين، بينما توجد مراكز أخرى تقل إيراداتها بسبب موقعها، وهو ما ينعكس على المرتبات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع لائحة تتيح للمراكز الأعلى إيرادا مساعدة المراكز الأقل إيرادا داخل المحافظة، بحيث تستفيد كل محافظة من مواردها، مؤكدا أن العمل يتضمن أيضا تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب وخلق فرص للشباب من خلال الشراكة معهم في إدارة المنشآت الرياضية.

