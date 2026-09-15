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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفتاح نجاحي بعدم غيابي|مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها

مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها
مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها
ياسمين بدوي

تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم بضرورة إلزام الطلاب بالحضور في المدارس وتخصيص درجات للحضور والمواظبة في تقييمات الطلاب ، قررت حنان مصطفى مدير مدرسة شبرا الابتدائية ، بكتابة عبارات تحفيزية على أسوار المدرسة تذكر الطلاب بضرورة الحضور

حيث تم تزيين أسوار المدرسة بعبارات مثل : مفتاح نجاحي بعدم غيابي .. لا للغياب .. البيت و المدرسة شركاء في صناعة النجاح

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري
رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

جدير بالذكر أنه مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 ، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولات ميدانية بعدد من المدارس بمحافظتي كفر الشيخ والغربية 

 وخلال جولاته الميدانية ، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب بجميع المدارس طوال العام الدراسي .

الطلاب مدرسة وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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