يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع أبو قير للأسمدة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل.

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أبو قير للأسمدة، استمرار الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى للمواجهة الثانية على التوالي عقب لقاء المقاولون العرب الماضي.

وسيدفع المغربي الحسين عموتة، بإمام عاشور من بداية اللقاء، كما سيكون كريم فؤاد في الجبهة اليسرى، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة.