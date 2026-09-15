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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في قضية تهديد وسب محام.. حبس شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق 3 سنوات غيابيًا

شهاب الدين احمد
شهاب الدين احمد
يارا أمين

قضت محكمة جنايات القاهرة،  الإثنين، بالحبس 3 سنوات غيابيًا بحق شهاب الدين أحمد، لاعب الأهلي السابق، على خلفية اتهامه بتهديد أحد الأشخاص الذي يعمل محاميًا، والتعدي عليه بالسب والقذف.

تفاصيل اتهام شهاب الدين أحمد

بدأت تفاصيل القضية ببلاغ تقدم به أحد المحامين ضد شهاب الدين أحمد، اتهمه خلاله بتوجيه عبارات تهديد إليه، فضلًا عن سبه وقذفه.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لفحص الواقعة، والاستماع إلى الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة لاعب الأهلي السابق إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 1074 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 59 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 14 سبتمبر 2026 لنظر أولى جلسات محاكمة شهاب الدين أحمد أمام محكمة الجنايات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بالحبس 3 سنوات غيابيًا.

مسيرة شهاب الدين أحمد مع الأهلي

بدأ شهاب الدين أحمد مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، الذي شارك معه في 85 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف.

ومن أبرز أهدافه مع الأهلي، هدفه الشهير في شباك الاتحاد الليبي بدوري أبطال أفريقيا عام 2010.

وخلال مسيرته مع الأهلي، توج شهاب الدين أحمد بعدد من البطولات، من بينها الدوري المصري 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، إلى جانب كأس السوبر الأفريقي مرتين وكأس الكونفدرالية.

ورحل شهاب الدين أحمد عن الأهلي عام 2014، لينتقل بعدها بين عدد من الأندية المصرية، أبرزها طلائع الجيش وبتروجت والإنتاج الحربي والأسيوطي، كما خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي.

شهاب الدين أحمد الأهلي مسيرة شهاب الدين أحمد مع الأهلي النادي الأهلي الاتحاد الليبي

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