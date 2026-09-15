محمد الشيخ في الصورة.. المصري يدرس رحيل أحمد سامي حال الخسارة أمام الاتحاد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يدرس مجلس إدارة النادي المصري رحيل أحمد سامي، المدير الفني للفريق، حال الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة لأنها ستكون الخسارة الثانية تواليًا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، علم "ستاد المحور"، أن هناك رغبة كبيرة داخل مجلس إدارة المصري للتعاقد مع محمد الشيخ، المدير الفني السابق لوادي دجلة، في ظل وجود قناعات قوية بقدرته على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع، شهدت الفترة الماضية تواصلًا غير رسمي مع محمد الشيخ، تمهيدًا لإمكانية توليه المسؤولية حال رحيل أحمد سامي.

واختتم، ترغب إدارة المصري في استغلال فترة التوقف الدولي المقبلة للتعاقد مع المدير الفني الجديد، والعمل على تصحيح أوضاع الفريق خلال الفترة القادمة.