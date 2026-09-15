150مليون يورو شرط جزائي.. موعد توقيع حمزة عبد الكريم عقده الجديد مع برشلونة

يستعد المحترف المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، لتوقيع عقده الجديد مع النادي الكتالوني مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن برشلونة قبل أيام توصله إلى اتفاق رسمي مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.



وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة في شهر فبراير الماضي، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء النهائي خلال الصيف، ليوقع عقدًا مع اللاعب حتى عام 2029.



وأعلن برشلونة، في بيان رسمي يوم الجمعة الماضي، توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم بشأن تمديد تعاقده حتى عام 2030.



وتشير تقارير صحفية إلى أن قرار برشلونة بتجديد عقد اللاعب المصري يأتي في إطار رغبته في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، لتصل إلى 150 مليون يورو بدلًا من 15 مليونًا.



ظهور أول مع الفريق الأول

وحصل حمزة عبد الكريم على أولى مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما شارك لعدة دقائق خلال مواجهة رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويحظى اللاعب المصري بثقة المدير الفني هانز فليك، حيث يتواجد بصورة مستمرة مع الفريق الأول، وتم إدراجه في قائمة برشلونة خلال جميع مباريات الدوري الإسباني حتى الآن.



كما تواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة المشاركة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل الظهور مع الفريق الأول رغم حداثة عهده بالكرة الإسبانية.

موعد توقيع العقد الجديد

ومن المقرر أن يوقع حمزة عبد الكريم على عقده الجديد مع برشلونة داخل مكتب رئيس النادي خوان لابورتا، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية.



وعقب مراسم توقيع العقد، من المنتظر أن يدلي اللاعب المصري بتصريحات لوسائل الإعلام، وفقًا لما أعلنه نادي برشلونة في بيانه الرسمي.

ومن المقرر أن تحظى مراسم توقيع العقد بمتابعة من وسائل الإعلام الكتالونية، وعلى رأسها صحيفتا «سبورت» و«موندو ديبورتيفو»، إلى جانب الحسابات الرسمية لنادي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.