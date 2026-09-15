هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي

تحدث الكابتن سعد سمير، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود حالة عالية من الانسجام بين اللاعبين وهو ما انعكس على النتائح.



وأضاف في حديثه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامجه «الماتش» على شاشة قناة «صدى البلد» أن هدف النادي هذا الموسم لا يقتصر على المشاركة فقط، بل يمتد للمنافسة بقوة على لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، إلى جانب السعي الجاد لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

واختتم سعد سمير حديثه بالتأكيد على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في البناء على ما تحقق في الموسم الماضي، معرباً عن أمله في استكمال مسيرة النتائج الإيجابية وحصد المزيد من النجاحات التي تليق بطموحات النادي.