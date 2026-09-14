موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه البنك الأهلي، اليوم الاثنين على ملعب ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً وتذاع عبر قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر المدير الفني لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في 3 مباريات وتعرض لخسارة وحيده فقط خلال 4 مباريات لعبها في الدوري المصري.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب بطول الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.