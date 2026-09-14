رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار – وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري – محافظ الجيزة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني – وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

وخلال المرور على مجمع محارق شبرامنت، تمت متابعة منظومة العمل بالمجمع، والوقوف على آليات التعامل مع النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وفق الاشتراطات والمعايير المنظمة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان خلال جميع مراحل التداول والتخلص.

كما تم التأكيد على رفع كفاءة منظومة العمل، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، والتأكد من انتظام التشغيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المنظومة بكفاءة وأمان.

وجاء المرور بحضور الدكتورة عفاف محمد إبراهيم وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور أحمد نبيل – مدير إدارة النفايات.