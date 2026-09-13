رفع 2000 طن مخلفات رتش أسفل دائري المنيب بالجيزة

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة نحو 2000 طن من مخلفات الرتش المتراكمة أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنيب بشارع ربيع الجيزي، بنطاق حي جنوب الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق.

ووجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي مدير عام الهيئة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بالمنطقة.

ودفعت الهيئة خلال أعمال الحملة، التي استمرت على مدار يومين، بعدد 2 لودر و10 سيارات نقل كبيرة، لرفع مخلفات الرتش المتراكمة أسفل دائري المنيب.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 2000 طن من مخلفات الرتش، في إطار جهود محافظة الجيزة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات والرتش بمختلف الأحياء، والحفاظ على المظهر الحضاري للطرق وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.