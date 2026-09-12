الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. رفع القمامة بالعجوزة والمنيرة والغربية والهرم

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملاتها الميدانية لرفع كفاءة النظافة العامة والمظهر الحضاري بمختلف الأحياء، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الدورية لمحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري؛ بشأن تحسين مستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

تلقت الهيئة عدداً شكاوى السكان بشأن وجود تراكمات للمخلفات والقمامة بعدة مناطق، حيث صدرت التعليمات بسرعة الانتقال والمتابعة الميدانية لإزالة أسباب الشكاوى على الفور.

وجاءت نتائج الحملات العاجلة كالتالي:

-حي العجوزة: الدفع بفرق النظافة والمعدات اللازمة إلى شارع دمشق، حيث تم رفع كافة التراكمات والمخلفات المتواجدة بالشارع وبجوار سور مدرسة زياد بكير، مع تمشيط وغسيل المنطقة بالكامل.

-حي المنيرة الغربية: التعامل السريع مع التراكمات المتروكة بشارع البصراوي، ورفع الشغالات والمخلفات وتطهير الموقع.

-حي الهرم: تنفيذ حملة مكبرة بشارع عمرو بن العاص لرفع المخلفات وتجريد الشارع وتنظيفه لعودة السيالة المرورية والجمالية للموقع.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والأحياء، للتعامل الفوري مع بؤر القمامة، وتحسين الرؤية البصرية والمظهر العام، مشددة على أهمية التفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.