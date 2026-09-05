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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث موقف تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية

محفظة الجيزة
محفظة الجيزة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مراكز ومدن البدرشين وكرداسة والصف لمتابعة مستجدات ملفات التقنين وموقف طلبات التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع المتغيرات المكانية في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الانضباط في منظومة التعامل مع الأراضي والمباني وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين داخل المراكز ومراجعة معدلات الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الطلبات المقدمة مع التأكيد على ضرورة سرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة وإنهاء الملفات المستوفاة.
وشدد محافظ الجيزة على أهمية رفع معدلات الأداء وسرعة حسم الملفات مع ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وعدم السماح بتراكم الطلبات أو تأخير الإجراءات، مؤكدًا أن ملف التقنين والمتغيرات المكانية يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من الملفات ذات الأولوية.
ووجّه محافظ الجيزة بضرورة المتابعة اليومية لموقف الملفات وإعداد تقارير دورية توضح نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتابع المحافظ، خلال الاجتماع موقف تنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بالحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية، مشددًا على سرعة الانتهاء من الحالات المتبقية، والمتابعة الدورية لإزالة أية حالات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

محافظ الجيزة مراكز البدرشين تقنين أراضي الدولة

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