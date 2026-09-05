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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو |استقرار الذهب والطقس والعملات..واشنطن تعتمد الحصار الاقتصادي على إيران بدلًا من خوض حرب شاملة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت.. شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ41 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة والرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء وفقا لما ذكره صباح البلد.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، مع انخفاض أسعار مختلف الأعيرة، إلى جانب تراجع سعر الجنيه الذهب وفقا لما نقلته قناة صدي البلد 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7228.5 جنيه للبيع، مقابل 7171.5 جنيه للشراء، بتراجع بلغ نحو 11.43 جنيه.

بكام الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 5 سبتمبر

استقرت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لأسعار التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات على مدار اليوم.

ونرصد من خلال برنامج صباح البلد أسعار العملات التي جاءت كالتالي.

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سجل الدولار الأمريكي نحو 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو نحو 59.04 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.

أستاذ هندسة طرق: الأتوبيس الكهربائي السريع نقلة في منظومة النقل الأخضر

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، أن التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة يمثل نقلة مهمة في منظومة النقل الأخضر في مصر.

وأوضح أبو خضرة  في تصريحات لصباح البلد،أن الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يعتمد على الأتوبيسات الكهربائية، يعد أحد أبرز مشروعات النقل المستدام، لما يوفره من وسيلة انتقال سريعة وآمنة ونظيفة، إلى جانب دوره في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الزحام المروري.

قبل ما تدفع فلوس.. كيف تكتشف شركات مكافحة الحشرات الوهمية وتحمي بيتك؟

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة إعلانات لشركات تقدم خدمات مكافحة الحشرات والقوارض داخل المنازل، مستخدمة عبارات دعائية تجذب المواطنين، من بينها القدرة على القضاء على الحشرات خلال دقائق أو استخدام مبيدات «بدون رائحة»، وهو ما يستدعي التأكد من حقيقة هذه الشركات وتراخيصها قبل التعامل معها، حفاظًا على سلامة أفراد الأسرة.

تحذير من شركات مكافحة الحشرات الوهمية

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن بعض شركات مكافحة الحشرات والقوارض الوهمية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها من خلال عبارات مغرية ومبالغ فيها، بهدف جذب المواطنين والتأثير عليهم لاتخاذ قرار سريع بالتعاقد معها.

واشنطن تعتمد الحصار الاقتصادي على إيران بدلًا من خوض حرب شاملة

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن العمليات العسكرية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران لم تصل حتى الآن إلى مستوى الحرب الشاملة، مشيرًا إلى أن طبيعة التحركات الحالية لا تزال تتراوح بين التصعيد والتهدئة، دون الدخول في مواجهة مفتوحة بكامل أبعادها.

وأوضح سنجر، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحرب الشاملة عادةً ما تتضمن سقوط أعداد كبيرة من القتلى بصورة يومية، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تشارك فيها مختلف أفرع القوات المسلحة، سواء القوات البرية أو الجوية أو البحرية، وقد تتطور إلى عمليات إنزال بري، وهو ما لم يحدث حتى الآن بين واشنطن وطهران.

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